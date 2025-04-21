روبيو ينفي تقارير عن إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية بما فيه إلغاء منصب المبعوث الخاص لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع "سي إن بي سي نيوز" أن روبيو كتب في رسالة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "هذا الخبر كاذب..مرة أخرى، تعرضت صحيفة نيويورك تايمز للخداع بسبب شائعة".

وبحسب قناة CNBC News، جاء رد فعل وزير الخارجية الأميركي في أعقاب نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن مسودة الأمر التنفيذي الجديد لترامب لإجراء تغييرات جوهرية على وزارة الخارجية الأميركية، والذي سبق أن ذكرته بلومبرغ.

وكتبت وكالة بلومبرغ في تقرير سابق، استنادًا إلى وثائق داخلية للحكومة الأمريكية اطلعت عليها هذه الوسيلة الإعلامية الأمريكية: إن الحكومة الأمريكية تراجع مسودة أمر تنفيذي جديد للرئيس دونالد ترامب لتحويل وإعادة تنظيم وزارة الخارجية الأمريكية بشكل جذري، وعلى أساسها سيتم إلغاء بعض المكاتب والمناصب الحكومية.

وجاء في تقرير بلومبرغ: إن هذه المسودة المثيرة للجدل، والتي يراجعها مسؤولون في إدارة ترامب، تتضمن تغييرات كبيرة، بما في ذلك إلغاء منصب المبعوث الخاص لإيران.

وبحسب بلومبرغ، فإن مشروع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، إذا تم تنفيذه، قد يكون له آثار بعيدة المدى على الدبلوماسية العالمية للولايات المتحدة، وسيمثل تحولا جوهريا في النهج الدبلوماسي لإدارة ترامب، وخاصة في مجالات حقوق الإنسان، وصنع السياسات الكلية، وكيفية تفاعلها مع إيران والقارة الأفريقية.

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