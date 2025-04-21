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٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٢٦ م

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية في العمق الصهيوني وضد حاملة الطائرات ترومان وفينسوناش

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية في العمق الصهيوني وضد حاملة الطائرات ترومان وفينسوناش

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين لسلاح الجو المسير على هدف حيوي للعدو في عسقلان وآخر عسكري في أم الرشراش.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح في بيان رسمي، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتان عسكريتان لسلاح الجو المسيَّر على هدف حيوي للعدو في عسقلان وآخر عسكري في أم الرشراش.

وذكر البيان أن العمليتين على "عسقلان وأم الرشراش" نفذتا بطائرتين مسيّرتين نوع يافا وصماد1.

وفي أطار التصدي للعدوان الأمريكي، وردًا على الجرائم نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكرتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي.

وأشار البيان الرسمي إلى استهداف حاملة الطائرات "ترومان" والقطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيّرتين، موضحًا استهداف حاملة الطائرات "فينسون" والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي بـ 3 صواريخ مجنحة و4 طائرات مسيّرة.

ولفت بيان القوات المسلحة اليمنية أن العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، مشيرًا إلى مواصلة العمليات الإسنادية إلى عمق العدوّ الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل العلميات العسكرية واستهداف كافة القطع المعادية في البحرين الأحمر والعربي، مؤكدًا أن القوات المسلحة اليمنية: الغارات الأمريكية لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

/انتهى/

رمز الخبر 1956904

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