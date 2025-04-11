القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" شمال البحر الأحمر



وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها قالت القوات المسلحة اليمنية، في إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا ورداً على جرائمهِ المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا تستمرُّ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحريةِ في استهدافِ القطعِ الحربيةِ المعاديةِ شماليَّ البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةِ ترومان وقد استهدفتها خلالَ الساعاتِ الماضيةِ بعمليةٍ عسكريةمشتركةٍ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة.



تؤكدُ القواتُ المسلحةُ ومن خلالِ استمرارِ عملياتِها الدفاعيةِ فشلَ العدوِّ في التأثيرِ على القدراتِ العسكريةِ اليمنيةِ وأنَّها بعونِ الله مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها الدفاعيةِ في البرِّ وفي البحر.



إنَّ القواتِ المسلحةَ لتحيي أبناءَ شعبِنا اليمني العظيمِ لخروجِهم المليونيِّ المشرفِ في ميدان السبعين وفي كل الميادين تأكيداً على رفضِ العدوانِ الأمريكيِّ ومواجهتِه والتصدي له جهاداً في سبيلِ اللهِ وتأديةً للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وسيدركُ العدوُّ عاجلاً أم آجلاً أن شعبَ اليمنِ الصامدَ المجاهدَ لا يخضعُ ولا يركعُ إلا للهِ العزيزِ الجبارِ عليهِ نتوكلُ وبه نستعين.



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