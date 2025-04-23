القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفين حيويين في حيفا ويافا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت القوات المسلحة في بيان لها، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا في منطقة حيفا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي.

وأكدت أن الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح، وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في أوساط المستوطنين الإسرائيليين، حيث توجه أكثر من مليوني شخص إلى الملاجئ.

كما أشارت القوات المسلحة إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية أخرى استهدفت هدفًا حيويًا في منطقة يافا المحتلة باستخدام طائرة مسيرة من نوع يافا.

وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي ضد الأشقاء في غزة.

وفي ختام البيان، أكدت القوات المسلحة اليمنية التزامها بدعم الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، مشددة على أن الشعب اليمني سيواصل مسيرته الجهادية في دعم القضية الفلسطينية.

/انتهى/