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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٢٧ ص

القوات اليمنية تعلن عن تنفيذ عمليتين ضد الاحتلال في فلسطين المحتلة

القوات اليمنية تعلن عن تنفيذ عمليتين ضد الاحتلال في فلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الأحد، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ القوات اليمنية، استهدفت قاعدة "سودت ميخا" شرقي أسدود بصاروخ من طراز "فلسطين2" الفرط صوتي، ومطار "بن غوريون" في يافا المحتلة، بصاروخ من طراز "ذو الفقار".

وأضاف العميد سريع أنّ العملية الأخرى ضربت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرةٍ مسيرة.

وفي وقتٍ سابق، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بتوقف حركة الهبوط والإقلاع في مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"، وبتوجّه معظم المستوطنين إلى الملاجئ بسبب تفعيل صافرات الإنذار، عقب إطلاق صاروخين من اليمن في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956610

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