الرئيس الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صادق الرئيس الروسي على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعلنت وسائل اعلام روسية بأن الرئيس الروسي، وقع قانونا للتصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران..وبذلك تم رسميا إنشاء إطار قانوني شامل للتعاون طويل الأمد بين روسيا وإيران.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الروسي، الذي يسمى بشكل غير رسمي مجلس الشيوخ، على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووضعها حيز التنفيذ.

وبناء على هذه المعاهدة، سيعمل الطرفان على تعميق وتوسيع علاقاتهما في كافة المجالات، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والتعاون بشكل وثيق في الأنشطة الإقليمية والعالمية.

وتتضمن هذه الاتفاقية أكثر من 30 محوراً في مختلف مجالات الاقتصاد والنقل والممرات والترانزيت والنقد والمصارف والاستثمار والعلوم والنفط والغاز. وفي الواقع، فإن هذا الاتفاق هو عقد طويل الأمد يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة الحقوق المتبادلة، وتوازن الالتزامات، واحترام السلامة الإقليمية. ويتضمن مقدمة و47 مادة أعدت إيران مسودته واستكملتها في صيف العام الجاري.

/انتهى/