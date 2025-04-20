السفير الإيراني یکشف تفاصیل جديدة عن لقاء عراقجي مع بوتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة مع التلفزيون الايراني حول التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في البرلمان الروسي، وسط مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قال كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى روسيا: "كلا الخيارين قد يكون صحيحًا. بمعنى ما، وقّعت روسيا هذه الاتفاقية الاستراتيجية معنا، وكان لا بد من تصديقها في البرلمان. في الماضي، كنا نحدد دائمًا موعدًا لاجتماع الرئيسين لتوقيع الاتفاقية. كان يفسر البعض الأمر على هذا النحو: نظرًا لتحسن علاقات روسيا مع ترامب، فمن المرجح جدًا أن يرغبوا في تأجيل الاتفاقية، لكنني كنت في صدد ترتيب الوقت، وفي كثير من الأحيان كنا نحدد وقت رحلة الرئيس، وكان الروس يوافقون على نفس الوقت، وكانت هذه الرحلات تتم".

وأضاف: "فيما يتعلق بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، أمر السيد بوتين السيد رودينكو نائب وزير الخارجية بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان والدفاع عنه، والذي تم بالطبع تحويله إلى مشروع قانون في أقصر وقت ممكن من لحظة التوقيع وتمت الموافقة عليه في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي. ومن النادر أن يصدر الرئيس الروسي قرارا بشأن قرار يجري مناقشته في البرلمان. وفي اللقاء نفسه بين السيد عراقجي والسيد بوتين، أكد الرئيس الروسي مراراً وتكراراً أن علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجية وليس لها أي صلة بعلاقاتنا مع الآخرين. وأكد أيضًا عدة مرات أننا لايمكن ان نكون معًا في الأيام الحرجة، وان لانكون معًا في أوقات أخرى".

وأضاف السفير الإيراني: "نحن على دراية بهذه الأدبيات، وقد سمعناها أيضًا في أدبيات مسؤولين روس آخرين. على سبيل المثال، خلال زيارة السيد لافروف السابقة إلى طهران، ذكر الأمر نفسه مرارًا وتكرارًا وتعتزم روسيا إثبات ذلك في خضم هذا الصراع، بما في ذلك علاقتها مع الصين. في أول محادثة له مع ترامب، تحدث السيد بوتين بشكل مختصر عن الصين. وهذا أمر منطقي، وهو أننا سنواصل علاقاتنا مع حلفائنا".

كما صرّح بشأن تنفيذ المعاهدة الإيرانية الروسية: "العمل لا يتوقف عند الاتفاق. فالاتفاق في جوهره وثيقة أساسية لوضع الخطوط العريضة، وسيتولى قادة البلدين والرئيسان تنفيذ هذه الخطوط العريضة في جميع المجالات.. إن الاتفاقية تعمل أولاً على ترسيخ العلاقة وثانياً على تحديد آفاق المستقبل بشكل كامل. ثالثا، يجب على كافة المؤسسات داخل البلاد أن تجلس معا وتعمل على التوصل إلى اتفاق. لقد فعلنا هذا في السفارة".

وتابع جلالي: "كتبنا برنامجًا أوليًا في السفارة وعرضناه على السيد عراقجي ومسؤولي البلاد. وكان هذا البرنامج بمثابة مقدمة، مثل الاتفاقية نفسها، التي كتبناها أولًا داخل السفارة، وتم إثراؤها داخل البلاد.. لقد فعلنا نفس الشيء اليوم. نعتقد أنه يجب على جميع الوكالات قراءة الاتفاقية، وتقسيم العمل إلى المؤسسة والمنظمة والوزارة التي ينتمي إليها كل جزء من الاتفاقية، والتخطيط وفقًا لذلك".

وأضاف: "تشمل هذه الاتفاقية مختلف القضايا الثنائية، ومنظمة التعاون الإقليمي والمنظمات الدولية في مجال البيئة، وبحر قزوين، والمناقشات الطلابية، والدبلوماسية العامة، والدفاع والجيش والاستخبارات والأمن، ويجب على الجميع أن يكونوا مستعدين للعمل على الاتفاق والتفكير في الاتصالات التي يمكن إجراؤها مع روسيا من خلالها والتي من شأنها أن تخدم مصالحنا الوطنية بشكل أكبر".

وقال جلالي أيضًا بشأن زيارة وزير النفط إلى روسيا: "لدينا لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين. ويُعيَّن مسؤولان من كل بلد رئيسًا للجنة. ويرأس اللجنة المشتركة وزير النفط نيابةً عن إيران، وعقدت اللجنة المشتركة السابقة في غروزني بروسيا، وستعقد اللجنة المشتركة المقبلة في موسكو الأسبوع المقبل، وسيزور وزير النفط والوفد المرافق إلى موسكو".

وأضاف: "تم العمل على وثيقة هذه اللجنة، وبالطبع الوثائق التي نحددها في اللجنة المشتركة، الوثيقة العليا ستكون الاتفاقية الشاملة، لكن هذه اللجنة ستنعقد كل عام كالمعتاد".

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