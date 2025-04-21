عراقجي: الكيان الإسرائيلي لن يستطيع الهجوم علی ايران، أبداً

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وشدد عراقجي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم على أن خيار الدبلوماسية مفتوح لكن إيران مستعدة للخيارات الأخرى وتعرف كيفية الدفاع عن نفسها.

وحول تهديدات الكيان الاسرائيلي بقصف ايران بالتزامن مع بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة أكد عراقجي أن تل ابيب لم تكن قادرة على تنفيذ ذلك أبداً لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل حتى في ظل الدعم الأمريكي.

وقال عراقجي: نحن قادرون علی الدفاع عن انفسنا امام الولايات المتحدة والاميركيون يعملون جيداً مدی قدرتنا علی ذلك والكيان الاسرائيلي يدرك ايضاً مدی قدراتنا في الرد علی أي هجوم، لذلك ليس الكيان الاسرائيلي فحسب الذي لايكون قادراً علی ذلك، بل وأعتقد ان الولايات المتحدة ايضاً لن تقيم علی مثل هذه المجازفة الخطيرة.

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