توقيف سفينتان تحملان وقود مهربة في مياه بوشهر ترفعان العلم التنزاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري مسعود فروتن قال إن السفينتان اللتان ترفعان العلم التنزاني كانت تحاولان مغادرة المياه الإيرانية، لكن عناصر المنطقة الثانية للبحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي احتجزتهما قبل أن تتمكنا من المغادرة.

وأضاف السفينتان الأجنبيتان "سي رانجر" و"سلاما" على متنهما 25 شخصا أجنبياً من أفراد الطاقم، لافتا إلى أنه تم العثور على 1.5 مليون لتر من الوقود فيهما وتبلغ قيمة الوقود المهرب أكثر من 700 مليار ريال.

وأِشار فروتن إلى أنه تم نقل السفينتين إلى ميناء بوشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية متابعا بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تسليم الوقود إلى شركة توزيع المنتجات البترولية لإدراجه ضمن دورة التوزيع الرسمية.

ولفت إلى أنه تمكن حراس المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني من ضبط 4.5 مليون لتر من الوقود المهرب منذ بداية العام.