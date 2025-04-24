العميد لطف علي: ضبط مليون لتر من الوقود المهرب في نهر أروند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوات حرس الحدود في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران العميد لطف علي باكباز، اعلن في تصريح له: "كان هذا الزورق ينقل الوقود بشكل غير قانوني إلى دولة مجاورة، وقد تم تحديده من خلال الرصد الاستخباراتي والتواجد الميداني لحرس الحدود وتم ضبطه في رصيف مخصص لحرس الحدود".

وفي إشارة إلى ضبط مليون لتر من الديزل المهرب من هذا الزورق، أضاف: "ان قيمة الوقود المضبوط تقدر بـ 400 مليار ريال".

وتابع قائد حرس الحدود في محافظة خوزستان: "يتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية في هذه القضية بالتنسيق مع السلطة القضائية".

واعتبر العميد باكباز مكافحة التهريب، وخاصةً في مجال الوقود، من المهام الرئيسية لهذه القوة، وقال: ترصد قوات حرس الحدود التابعة لقوى الامن الداخلي ، باستخدام الأساليب الفنية والميدانية، الأنشطة غير القانونية في البحر باستمرار، ولن تتهاون في التصدي للمهربين".

/انتهى/