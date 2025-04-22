ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 51,266 شخصاً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "فلسطين اليوم"، فقد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بياناً يتضمن أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن 51,266 شخصاً قد استشهدوا نتيجة هذه الهجمات منذ بداية العدوان. كما أشارت إلى أن العدد الإجمالي للجرحى قد بلغ 116,991 شخصاً.

وفي بيانها، أكدت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 26 شهيداً إلى المستشفيات، بالإضافة إلى إصابة 60 شخصاً آخرين.

كما أفادت الوزارة أنه منذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، سقط 1,890 شهيداً و4,950 جريحاً.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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