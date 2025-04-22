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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢٨ م

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 51,266 شخصاً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 51,266 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد شهداء الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قد بلغ 51,266 شخصاً. 

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "فلسطين اليوم"، فقد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بياناً يتضمن أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن 51,266 شخصاً قد استشهدوا نتيجة هذه الهجمات منذ بداية العدوان. كما أشارت إلى أن العدد الإجمالي للجرحى قد بلغ 116,991 شخصاً.

وفي بيانها، أكدت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 26 شهيداً إلى المستشفيات، بالإضافة إلى إصابة 60 شخصاً آخرين.

كما أفادت الوزارة أنه منذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، سقط 1,890 شهيداً و4,950 جريحاً.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956960
یاسر المصری

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