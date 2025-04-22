الاحتلال يواصل عدوانه على القطاع بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد 9 فلسطينيين، بينهم امرأتان وطفلان، إضافة إلى إصابة 15 آخرين جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 14 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. كما يرتفع بذلك عدد الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 42 في غارات على مناطق عدة بالقطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر طبية باستشهاد 28 فلسطينيا في غارات على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر أمس الاثنين، قبل تسجيل سقوط شهداء آخرين بالقصف الإسرائيلي المستمر.

وأفادت مصادر مطلعة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة حرارة بحي التفاح شرق مدينة غزة. ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، بينما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في انتشال عالقين تحت الأنقاض.

واستشهد شخصان آخران في مدينة دير البلح (وسط القطاع) نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية تجمعا لفلسطينيين. ونقلت أجهزة الدفاع المدني جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وصرحت مصادر مطلعة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين داخل نادي الجزيرة في مدينة غزة.

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