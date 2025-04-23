المفاوضات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران..من سيضم الفريق الامريكي؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة، أن محادثات أميركية إيرانية على المستويين السياسي والفني ستعقد يومي السبت المقبل. وفقًا لمصادر متعددة، فإن التخطيط مرن وقد يتغير الجدول الزمني مرة أخرى.

وبحسب الشبكة الإخبارية، فإن الفريق الفني من الولايات المتحدة سيكون مشتركا بين الوكالات، ومن المتوقع أيضا أن يكون حاضرا مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الليلة الماضية، في حديث مع الصحفيين، أن اجتماعا فنيا وعلى مستوى الخبراء بين إيران والولايات المتحدة سيعقد السبت المقبل.

وقال بقائي إنه بناء على مقترح عمان وموافقة الوفدين الإيراني والأمريكي، تم تأجيل الاجتماع التشاوري الفني بين البلدين، الذي كان من المقرر عقده في إطار المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأربعاء، إلى السبت المقبل، بالتزامن مع حضور رئيسي وفدي البلدين.

انعقدت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، السبت 19 أبريل/نيسان، في سلطنة عمان وفي العاصمة الإيطالية روما.

وترأس هذه الجولة من المفاوضات السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط.

وكان من المقرر في البداية أن يعقد الاجتماع الفني والخبير بين إيران والولايات المتحدة يوم الأربعاء 3 مايو/أيار، ولكن مع الاتفاق اللاحق بين الطرفين تم تأجيل الاجتماع إلى السبت المقبل.

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