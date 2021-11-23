وزير الخارجية الايراني يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قد التقى اليوم الثلاثاء، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافئيل غروسي، الذي يقوم بزيارة لطهران من اجل اجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد التقى صباح اليوم الثلاثاء، برئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي.

ووصل غروسي ليل امس الاثنين الى طهران، بهدف اجراء مباحثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ووزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، حيث استقبله فور وصوله الى البلاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي./انتهى/