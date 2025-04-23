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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٠٩ م

وزير الخارجية العراقي يدعم المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن

وزير الخارجية العراقي يدعم المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن

أكد وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، على دعم بلاده للمفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد وزير الخارجية العراقي على أن العراق يدعم المفاوضات كونها الحل الوحيد للوصول إلى نتائج وتفاهمات بصورة سلمية، مؤكدا ضرورة إبعاد المنطقة عن الحرب.

كما أشار إلى المستجدات في سوريا، مضيفا إن استقرار سوريا مهم للعراق وأوروبا على حد سواء.

وأضاف: إن استقرار سوريا مهم للعراق والعالم أجمع، ونأمل أن تتشكل عملية سياسية فيها تشمل جميع الأطراف.

تجدر الإشارة إلى، اختتمت يوم السبت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين فريقي التفاوض الإيراني والأمريكي، والتي عقدت بوساطة سلطنة عمان في مبنى الدبلوماسية العمانية بروما، كما كان مقررا. ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الأسبوع المقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1957018
جواد ماستری فراهانی

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