غروسي: الجانب الإيراني جاد في المحادثات غيرالمباشرة مع امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تصريحات اليوم بوجود محادثات نووية بين إيران والولايات المتحدة ووصفها بأنها إيجابية. لكنه أكد أنه من غير الممكن التنبؤ بما ستؤول إليه هذه المفاوضات.

وقال غروسي إن الوكالة الدولية مستعدة للقيام بدورها في التحقق من تنفيذ الاتفاق بين طهران وواشنطن في حال توقيعه. وأضاف "نحن مستعدون لدعم هذه العملية وضمان صحة الاتفاق".

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الجانب الإيراني جاد في المفاوضات المتعلقة بملفه النووي ويحاول التوصل إلى اتفاق. مضيفا انه على اتصال مع مسؤولي التفاوض، بما في ذلك مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وأكد أن الوكالة ليست جزءا من هذه المفاوضات ولن تتدخل إلا إذا لزم الأمر لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تكثفت فيه المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الاجتماعات في روما ومسقط. ودون التطرق إلى تفاصيل المفاوضات، أكد غروسي على أهمية استمرار المحادثات لخفض التوترات.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد لعبت في السابق دورا رئيسيا في مراقبة التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

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