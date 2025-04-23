عراقجي: محاولات الكيان الصهيوني لحرف مسار الدبلوماسية باتت واضحة للجميع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، قال في تدوينة له على منص اكس للتواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء : ان محاولات الكيان الصهيوني وبعض الجماعات التي لديها مصالح خاصة من اجل تحريف مسار الدبلوماسية - باستخدام مختلف التكتيكات – باتت واضحة تمامًا للجميع.

وأكد عراقجي بان "القوات الاستخباراتية والأمنية لدينا، وفي ضل وجود حالات سابقة، يقظة بامتياز لمواجهة أي أعمال تخريبية أو اغتيالات تهدف الى إجبارنا على الرد المشروع".

وتابع : كما ان هناك احتمال بأن أولئك الذين يسعون على الدوام إلى تضليل الرأي العام، سيطرحون في هذه المرة، مزاعم وهمية مصحوبة بصور اقمار صناعية مخيفة.

وختم وزير الخارجية تدوينته، مؤكدا : انها حقيقة مؤكدة؛ بان كل ميليغرام من اليورانيوم المخصب في ايران، يخضع لرقابة تامة ومستدامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.