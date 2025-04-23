مساعد وزير الخارجية الايراني يوقع على سجل التعازي بوفاة البابا فرنسيس في سفارة الفاتيكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، زار صباح الأربعاء سفارة الفاتيكان في طهران، حيث وقّع سجل التعازي الذي فُتح بمناسبة وفاة البابا فرنسيس. ونيابة عن وزير الخارجية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قدّم التعازي إلى السفير "آندجي يوزوفيتش"، ومسؤولي الفاتيكان، وجميع المسيحيين في العالم وأتباع البابا الراحل، مبتهلاً إلى الله أن يتغمده بالرحمة والسلام.

وخلال لقاء ودي مع سفير الفاتيكان، أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية بذكرى البابا فرنسيس، مثنياً على شخصيته ومواقفه المبدئية في دعم السلام والوحدة بين الشعوب، وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات السماوية.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن البابا فرنسيس، بما كان يتمتع به من إنسانية فريدة، كان دائماً في مقدمة المدافعين عن المظلومين وضحايا العدوان والوحشية، مشيراً إلى أن مواقفه الشجاعة في مواجهة الظلم والتمييز واللاعدالة ستظل حاضرة في الذاكرة.