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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٠٩ م

السفارة الإيرانية في الفاتيكان تهنئ البابا الجديد بانتخابه

السفارة الإيرانية في الفاتيكان تهنئ البابا الجديد بانتخابه

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الفاتيكان رسالة تهنئة بمناسبة انتخاب الكاردينال "روبرت فرانسيس بريفوست"، بابا جديدا ورئيسا للكنيسة الكاثوليكية في العالم.

أفادت وكالة مهر للأنباء جاء في الرسالة التي نشرت نسخة منها على منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي: "هنأت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكاردينال "روبرت فرانسيس بريفوست"، بمناسبة انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية في العالم، ونأمل أن نشهد خلال قيادة البابا الجديد جهودا مكثفة للحوار والتقارب بين الأديان ونشر السلام والعدالة الاجتماعية والقضاء على الظلم والاستبداد في العالم.

وأصبح الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست (69 عاماً) أمس الخميس، أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، واختار اسم ليون الرابع عشر.

رمز الخبر 1957727

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