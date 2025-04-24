  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٦ ص

انطلاق اجتماع الممثلين الخاصين لدول البريكس في البرازيل بمشاركة إيران

انطلاق اجتماع الممثلين الخاصين لدول البريكس في البرازيل بمشاركة إيران

انطلق في ريو دي جانيرو بالبرازيل، اجتماع الممثلين الخاصين والمنسقين الوطنيين للدول الاعضاء في مجموعة البريكس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية، تُعدّ الاستعدادات لاجتماعات البريكس المقبلة من أهم بنود جدول أعمال هذا الاجتماع، ويرأس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع مجيد صابر، رئيس دائرة شؤون البريكس بوزارة الخارجية.

وأعلن صابر في كلمته استعداد إيران لإجراء محادثات مكثفة من أجل عقد قمة ناجحة ومثمرة لرؤساء الدول ووزراء الخارجية.

وتابع حديثه متطرقًا إلى الأوضاع الجديدة في المنطقة والعالم، مضيفًا: لقد تأثر العالم بتزايد الأحادية والسياسات الحمائية وحروب التعريفات الجمركية، ولذلك من الضروري أن تتخذ دول البريكس القرارات اللازمة.

ورحّب رئيس شؤون البريكس بوزارة الخارجية الإيرانية بمقترح عقد اجتماع استثنائي لوزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة المعنيين في دول البريكس لمراجعة حرب الرسوم الجمركية.

كما اعتبر صابر القضايا المتعلقة بالتمويل والمصارف في دول البريكس بالغة الأهمية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع دول البريكس إجراءاتها في هذا المجال.

/انتهى/

رمز الخبر 1957038
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات