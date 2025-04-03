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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٢٣ م

اجتماع وزراء البيئة في مجموعة البريكس في البرازيل

اجتماع وزراء البيئة في مجموعة البريكس في البرازيل

انعقد صباح اليوم الاجتماع الحادي عشر لوزراء البيئة في مجموعة البريكس في برازيليا عاصمة البرازيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد صباح اليوم الاجتماع الحادي عشر لوزراء البيئة في مجموعة البريكس في برازيليا عاصمة البرازيل، في قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية هذا البلد.

ويشارك في هذه القمة نائب الرئيس ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يلقي كلمة حول مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة.

ويعد هذا الحدث الدولي علامة فارقة في تطوير التعاون البيئي بين دول مجموعة البريكس، وسيفتح الطريق لتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة.

وتسلط قمة مجموعة البريكس، التي تحضرها الدول الأعضاء، الضوء على أهمية التعددية والالتزام المشترك بحماية البيئة العالمية.

رمز الخبر 1956187

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