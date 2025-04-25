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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٣٤ م

عراقجي يغادر طهران متوجها إلى مسقط

عراقجي يغادر طهران متوجها إلى مسقط

غادر وزير الخارجية الايراني على رأس وفد دبلوماسي وفني متخصص إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي توجه إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني متخصص للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957074

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