عراقجي يغادر طهران متوجها إلى مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي توجه إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني متخصص للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

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