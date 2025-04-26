عراقجي يناقش مع نظيره العماني الترتيبات التنفيذية للجولة الثالثة من المحادثات الايرانية الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المشاورات بشأن ترتيبات تنفيذ الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تبدأ اليوم كانت محور الاجتماع بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان.

وانعقدت الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 19 أبريل بشكل غير مباشر وبوساطة سلطنة عمان في روما العاصمة الإيطالية، كما انعقدت الجولة الأولى من هذه المفاوضات يوم السبت 12 أبريل في مسقط بسلطنة عمان.

وستعقد الجولة الثالثة من هذه المحادثات أيضا بشكل غير مباشر، بوساطة وحضور وزير الخارجية العماني، من أجل تبادل الرسائل بين الوفدين الإيراني والأميركي.

ومن المقرر ان ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، الذي سيصل إلى مسقط قادما من موسكو، فريق التفاوض الأميركي.

/انتهى/