عراقجي يحضر في معرض عُمان للكتاب ...إزاحة الستار عن النسخة العربية من كتاب "قوة التفاوض"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر محمد كلزاري، أمين مجلس الاعلام الحكومي، رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس وكتب:

حضر الدكتور عراقجي معرض مسقط للكتاب عصر اليوم، وزار مختلف أجنحة هذا الحدث الثقافي، وسط ترحيبٍ حار من الحضور والصحفيين، وألقى كلمةً في حفل إزاحة الستار عن الترجمة العربية لكتاب "قوة التفاوض". وقُدّم كتاب "مبادئ وقواعد المفاوضات السياسية والدبلوماسية"، الذي ألّفه بنفسه، وأُهديت نسخةٌ موقعة منه إلى معالي البوسعيدي، وزير خارجية عُمان. وإلى جانب الجناح الإيراني، زار وزير الخارجية أيضًا أجنحة عُمان ولبنان والمملكة العربية السعودية.

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