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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٥٢ م

الولايات المتحدة تحدد رئيس فريقها الفني للتفاوض مع إيران

الولايات المتحدة تحدد رئيس فريقها الفني للتفاوض مع إيران

الولايات المتحدة اختارت مايكل أنطون مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية لقيادة المحادثات الفنية مع إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن موقع بوليتيكو نقلا عن مسؤول أميركي أن مايكل أنطون، رئيس فريق التفاوض الأميركي، سيجري محادثات غير مباشرة مع إيران.

مايكل أنطون هو مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى من عام 2017 إلى عام 2021.

كما عمل في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.

هذا ومن المقر ان تجري المفاوضات الفنية بين ايران و الولايات المتحدة بشكل غير مباشر يوم السبت المقبل في عمان قبيل الحولة الثالثة من المفاوضات السياسية غير المباشرة بقيادة عراقجي وويتكوف.

/انتهى/

رمز الخبر 1957055
جواد ماستری فراهانی

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