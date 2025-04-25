حجم التبادل التجاري الايراني الروسي ينمو بنسبة 16% خلال العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب سيرغي تيسيلوف، اليوم الجمعة 25 ابريل في اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة الثامنة عشرة، عن سروره بحضور الوفد الإيراني في موسكو.

وفي إشارة إلى التشكيلة الواسعة للوفد الإيراني الذي يضم أكثر من 60 مشاركاً، أضاف: "إن هذا الحضور الكبير هو علامة أخرى على عمق الحوار الثنائي والالتزام المتبادل بتطوير التعاون الشامل".

وأشار وزير الطاقة الروسي أيضًا إلى الاتجاه الإيجابي في التعاون الاقتصادي الثنائي وقال: "إن الطبيعة الوثيقة لشراكتنا في التجارة واضحة أيضًا؛ بحيث ينمو حجم التجارة بين البلدين في عام 2024 بنسبة 16.2٪ ليصل إلى 4.8 مليار دولار".

وأكد تيسيلوف على دور اللجنة المشتركة في تعزيز مستوى التعاون وقال: "اليوم، تم إنشاء علاقات عمل مستقرة بين المؤسسات ذات الصلة في البلدين". هناك سبعة عشر مجموعة عمل مشتركة نشطة بشكل منتظم.

وأشار إلى أن المفاوضات المتخصصة بين الوفود الإيرانية بدأت قبل يومين، وقال: "في هذه اللقاءات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المشاريع المشتركة ومجالات التعاون الجديدة".

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