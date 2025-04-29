إثيوبيا تطلب مساعدة إيران في إنشاء مجمع لإنتاج اليوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد حسن عباس زاده، نائب وزير النفط لشؤون البتروكيماويات، خلال لقائه مع حسن محمد معالين، وزير الدولة للصناعة الإثيوبي، على هامش الدورة السابعة لمعرض إيران إكسبو، أن إثيوبيا إذا كانت قادرة على تأمين الغاز اللازم لهذا المشروع، يمكنها إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الأمونيا واليوريا ووحدة خدمات، وفي حال عدم قدرتها، يمكنها استيراد الأمونيا اللازمة من إيران.

وأضاف عباس زاده أن الشركة الوطنية للبتروكيماويات يمكن أن تحدد خارطة طريق شاملة لتطوير صناعة البتروكيماويات في إثيوبيا، مما سيمكن هذا البلد الأفريقي من تحقيق ازدهار في هذا القطاع مستقبلاً.

من جانبه، أعرب حسن محمد معالين، وزير الدولة للصناعة الإثيوبي، عن شكره للحكومة والشعب الإيراني على حسن الاستقبال خلال فعاليات قمة إيران وأفريقيا ومعرض إيران إكسبو، مشيراً إلى أن إثيوبيا ترغب بالتأكيد في استيراد اليوريا من إيران وزيادة حجم هذه الواردات حتى يتم إنشاء المصنع.

وأوضح معالين أن إثيوبيا وضعت خطة لبناء مصنع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تأمين احتياجاتها من اليوريا، مما يجعلها مهتمة بالاستفادة من القدرات الهندسية والمعدات للشركات الإيرانية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإثيوبي يعتمد على الأنشطة الزراعية، وبالتالي تحتاج البلاد إلى اليوريا وأنواع الأسمدة الكيميائية.

وأشار وزير الدولة للصناعة الإثيوبي إلى أن إثيوبيا تستورد حالياً اليوريا من المغرب والإمارات وإيران، ولكنها تواجه تكاليف مرتفعة بسبب وجود وسطاء في عمليات الاستيراد. وأكد أنه بالإضافة إلى التفاوض مع دول أخرى لتنفيذ مشروع إنشاء المجمع البتروكيماوي، فإنهم يرحبون بشدة بالقدرات الهندسية والمعدات والاستثمارات الإيرانية في هذا المشروع.

واختتم معالين بالقول إن إثيوبيا، من خلال تنفيذ هذا المشروع، يمكن أن تلبي احتياجاتها الداخلية، بل يمكن أن تصبح مركزاً لتصدير اليوريا إلى جيبوتي وكينيا والصومال ودول الجوار الأخرى في القارة الأفريقية.

وفي نهاية اللقاء، قرر الطرفان استئناف المحادثات الفنية والتقنية حول جدوى هذا المشروع في مجموعة عمل متخصصة بشكل سريع.

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