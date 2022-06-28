إيران تؤيد اقتراح روسيا بإنشاء مجموعة تعاون في بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، أشار في اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، أن حدود قاع بحر خزر وباطن أرضه قد بقيت غير محلولة.

وأفاد عبداللهيان بأنه وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تم عقد أربعة اجتماعات لمجموعة العمل هذه لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة خط المبدأ، مشدداً على أن المفاوضات ما زالت جارية في هذا الجانب.

ولفت وزير الخارجية الإيرانية إلى أن تحديد خطوط المبدأ سيؤدي إلى تنفيذ اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين.

وصرح أميرعبداللهيان: "إننا نؤيد اقتراح روسيا الأخير لتطوير وإنشاء مجموعة للتعاون في شؤون بحر قزوين، وإن هذه المبادرة ستعزز وتنظم التعاون الخماسي في بحر قزوين".

/انتهى/