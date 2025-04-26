صافرات الإنذار تدوي في النقب وبئر السبع بعد صاروخ باليستي من اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادعى "الجيش" الإسرائيلي بأنّ "أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ قبل أن يصل إلى الأجواء الإسرائيلية".

وانتشر عدد من مقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لأصوات صافرات الإنذار بالتزامن مع إطلاق الصاروخ.

ورجّحت وسائل إعلام فلسطينية أن تكون القاعدة الإسرائيلية التي أراد اليمنيون استهدافها هي قاعدة "نفاتيم" الجوية العسكرية في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.

يُذكر أنّ هذا هو الصاروخ الثاني الذي يطلقه اليمنيون خلال أقل من 3 أيام، إذ أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي "فرط صوتي"، استهدف موقعاً حيوياً في منطقة حيفا المحتلة، ما أجبر أكثر من مليون مستوطن على الفرار إلى الملاجئ.

وتشن الولايات المتحدة عدواناً على اليمن نتيجة دعمه وإسناده قطاع غزّة، بينما يرد اليمنيون باستهداف "إسرائيل" وقواعدها في فلسطين المحتلة، والسفن الأميركية في البحر الأحمر وبحر العرب.

يشار إلى أنّ اليمن يؤكد التزام دعم المقاومة في قطاع غزّة، ونصرة الشعب الفلسطيني حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عنه.

/انتهى/