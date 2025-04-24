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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٠١ م

شهداء وجرحى بقصف وسط مدينة غزة

شهداء وجرحى بقصف وسط مدينة غزة

استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الخميس 24-4-2025، بقصف للاحتلال استهدف وسط مدينة عزة. وقالت مصادر محلية: "4 شهداء وجرحى في قصف شقة سكنية في برج الصديق محيط التاج وسط مدينة غزة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت مصادر محلية: "4 شهداء وجرحى في قصف شقة سكنية في برج الصديق محيط التاج وسط مدينة غزة".

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية غزة اليوم الخميس 24 أبريل 2025، وصول مستشفيات قطاع غزة 50 شهيدا (منهم 2 شهيد إنتشال)، و 152 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 51,355 شهيدا و 117,248 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (1,978 شهيدا ، 5,207 اصابة).

/انتهى/

رمز الخبر 1957052
جواد ماستری فراهانی

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