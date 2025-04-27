رئيس كازاخستان يعرب عن تعاطفه مع إيران في حادث الانفجار في بندر عباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حسب الإدارة العلاقات العامة بمكتب رئيس كازاخستان أعرب توكایيف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني "مسعود بزشكيان"، عن تعازي وتضامن شعب وحكومة كازاخستان مع شعب وحكومة إيران في أعقاب الانفجار المأساوي في ميناء الشهيد رجائي ببندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران.

واعرب رئيس كازاخستان في الاتصال عن أمله بالصحة والعافية والشفاء العاجل للمصابين والتوفيق على تجاوز تداعيات الحادث.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم ظهر يوم السبت 27 أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، أسفر حتى الآن عن مقتل 18 شخصا وإصابة 800 شخص وفقدان 6 آخرين. ولم تخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وقال مديرعام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان مهرداد حسن زاده: بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

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