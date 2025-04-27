أمير قطر يعزي الرئيس الإيراني بضحايا حادث الانفجار في بندرعباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بعثا ايضا برقيتي تعزية منفصلتين إلى الرئيس بزشكيان، في ضحايا حادث الانفجار، وتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ويذكر انه وقع انفجار ضخم يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران، أسفر حتى الآن عن إصابة 800 شخصًا ومقتل 18. ولم تُخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

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