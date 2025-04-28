وصول 3 طائرات روسية إلى بندرعباس للمشاركة في إطفاء الحريق

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مراسلها، استقبل مطار بندرعباس الدولي قبل دقائق قليلة طائرتين مخصصتين لرش المياه وطائرة قيادة للأزمات تابعة لروسيا. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الدولي لمواجهة الحريق الواسع في ميناء الشهيد رجائي.

وقد تموضعت هذه الطائرات فور هبوطها استعداداً للقيام بعمليات إطفاء الحريق جواً. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإطفاء الجوي خلال الساعات القليلة القادمة بهدف تسريع السيطرة على النيران ومنع انتشارها.

وأفاد شهود عيان والفرق المتواجدة في موقع الحريق بأن شدة النيران قد انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالساعات الأولى، كما انخفضت كمية الدخان الناتج عنها بشكل كبير. وهذا يدل على تقدم في عمليات الإطفاء والجهود المستمرة لرجال الإطفاء.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه نظراً لامتداد المنطقة المتضررة من الحريق، قد يستغرق إطفاء الحريق بالكامل وإجراء عمليات الترميم النهائية بعض الوقت. ويأمل الجميع أن تسهم هذه الطائرات الروسية في تعزيز جهود رجال الإطفاء المستمرة، وأن نشهد اليوم السيطرة الكاملة على الحريق في ميناء الشهيد رجائي.

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