الشحنة التي اشتعلت فيها النيران في ميناء الشهيد رجائي لم تكن تحت إشراف الجمارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء،، انه عند دخول أي شحنة إلى الميناء، يتم أولاً تقديم بيان الشحن (المعلومات الخاصة بالشحنة) إلى الميناء، وبعد ذلك يتم التصريح عن الشحنة للجمارك لبدء الإجراءات الجمركية وتخلیصها. ومع ذلك، فإن الشحنة المستوردة التي تعرضت للانفجار والحريق يوم السبت لا تحمل أي رقم تسجيل أو إقرار يفيد بأنها تم التصريح بها للجمارك، وبالتالي لم تكن السفينة وشحنتها تحت إشراف الجمارك.

يُذكر أنه خلال اليومين الماضيين، تم تنفيذ عمليات إطفاء الحريق في ميناء الشهيد رجائي، والآن يتم العمل على إخماد آثار الحريق في الميناء.

وبعد الانتهاء من عمليات إطفاء الحريق، عادت جميع الإجراءات الجمركية في ميناء الشهيد رجائي إلى طبيعتها، وعادت التجارة إلى سيرها المعتاد، حيث تم استئناف جميع العمليات الجمركية بما في ذلك التصدير والاستيراد والترانزيت.

كما تم استئناف إرسال الشحنات التصديرية من باقي الجمارك في البلاد إلى ميناء شهيد رجائي اعتبارًا من اليوم، حيث يتم استقبال الشحنات المرسلة إلى الميناء.

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