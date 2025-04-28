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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٨ م

الخارجية الإيرانية: على كندا رفع عقوباتها كأول خطوة لإستئناف العلاقات بين البلدين

الخارجية الإيرانية: على كندا رفع عقوباتها كأول خطوة لإستئناف العلاقات بين البلدين

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن على كندا رفع العقوبات المفروضة على إيران كخطوة أولى لاستعادة العلاقات المقطوعة مع إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، أجاب بقائي على سؤال من شبكة سي بي إس نيوز الكندية حول وضع العلاقات الإيرانية الكندية، قائلاً: "إيران تدعم السلام والاستقرار في العالم، وإسرائيل تهدد السلام والاستقرار في العالم والمنطقة".

وأضاف المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية: "الكنديون هم من جمد العلاقات الثنائية، ونحن مستعدون للحوار".

كما أشار بقائي إلى العقوبات التي فرضتها كندا على إيران بعد قطع علاقاتها مع طهران، قائلاً: "الخطوة الأولى هي أن ترفع كندا العقوبات المفروضة على إيران".

/انتهى/

رمز الخبر 1957264
جواد ماستری فراهانی

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