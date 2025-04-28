الخارجية الإيرانية: على كندا رفع عقوباتها كأول خطوة لإستئناف العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، أجاب بقائي على سؤال من شبكة سي بي إس نيوز الكندية حول وضع العلاقات الإيرانية الكندية، قائلاً: "إيران تدعم السلام والاستقرار في العالم، وإسرائيل تهدد السلام والاستقرار في العالم والمنطقة".

وأضاف المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية: "الكنديون هم من جمد العلاقات الثنائية، ونحن مستعدون للحوار".

كما أشار بقائي إلى العقوبات التي فرضتها كندا على إيران بعد قطع علاقاتها مع طهران، قائلاً: "الخطوة الأولى هي أن ترفع كندا العقوبات المفروضة على إيران".

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