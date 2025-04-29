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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٤٣ ص

البرلمان الايراني يناقش المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جلسة مغلقة

البرلمان الايراني يناقش المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جلسة مغلقة

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي عن عقد جلسة مغلقة للمجلس لمناقشة المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح عباس پاپي‌زاده أن الجلسة المغلقة اليوم ستشهد تقديم تقرير من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حول سير المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا إلى النواب.

/انتهى/

رمز الخبر 1957284
یاسر المصری

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