البرلمان الايراني يناقش المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جلسة مغلقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح عباس پاپي‌زاده أن الجلسة المغلقة اليوم ستشهد تقديم تقرير من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حول سير المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا إلى النواب.

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