ردا على تهديدات نتنياهو..وزير الخارجية الايراني: أي هجوم سيقابل برد فوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي اليوم الاثنين عبر حسابه على منصة اكس: "إن وهم إسرائيل بأنها قادرة على إملاء ما ينبغي أو لا ينبغي على إيران فعله هو خيال بعيد كل البعد عن الواقع ولا يستحق الرد عليه".

واستطرد عراقجي بقوله: "ولكن وقاحة نتنياهو لافتة للنظر في رغبته في إملاء ما يمكن أو لا يمكن للرئيس ترامب فعله في دبلوماسيته مع إيران"!

وتابع: "إن حلفاء نتنياهو في فريق بايدن المهزوم، الذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع إيران، يسعون بسهولة اظهار مفاوضاتنا غير المباشرة مع إدارة ترامب على أنها خطة عمل شاملة مشتركة أخرى".

وأكد وزير الخارجية الايراني: "إيران قوية بما يكفي وواثقة في قدراتها على إحباط أي محاولات من قبل جهات أجنبية خبيثة لتخريب أو إملاء سياستها الخارجية. ونأمل في أن يظل نظراؤنا الأميركيون على نفس القدر من الثبات".

وأشار عراقجي الى انه لم يعد الكثير من الإيرانيين على يقين من أن الاتفاق النووي كافٍ، مبينا: "إنهم يبحثون عن فوائد ملموسة. لن يغير أي شيء يقوله أو يفعله حلفاء نتنياهو في فريق بايدن الخاسر هذه الحقيقة".

وختم وزير خارجية ايران بقوله قائلا: "لا خيار عسكرياً وبالتأكيد لا حل عسكرياً وسيتم الرد بالمثل على أي هجوم فوراً".

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