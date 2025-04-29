إيران وأذربيجان توقعان على اتفاقية لتطوير ممرات الاتصالات ونقل البيانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال زيارة مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جمهورية أذربيجان، برفقة وفد رفيع المستوى يضم السيد ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبهزاد أكبري، نائب الوزير والمدير التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات، وقعوا اتفاقية استراتيجية مع أكبر مشغل للاتصالات في أذربيجان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم توقيع هذه الاتفاقية بين أكبري وفاليف رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا بجمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في تطوير البنية التحتية للاتصالات، وخاصة في مجال نقل البيانات وبناء الكابلات البحرية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تطوير نقل البيانات بين جمهورية أذربيجان والدول المجاورة لإيران، بما في ذلك أفغانستان وتركمانستان وباكستان ودول مجاورة أخرى، عبر إيران. ومن شأن هذا الاتفاق أيضاً أن يؤدي إلى جذب حركة المرور من الشرق عبر إيران.

ومن ناحية أخرى، اتفق البلدان على الاستثمار المشترك في مشاريع البنية التحتية مثل تطوير الكابلات البحرية لتعزيز ممرات الاتصالات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. وتساهم هذه المشاريع في تعزيز دور إيران كمركز يربط آسيا بأوروبا.

وجاءت هذه الاتفاقية في إطار برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوسيع التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الدور الاستراتيجي في ممرات الاتصال العالمية تحت مسمى "دبلوماسية التكنولوجيا".

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