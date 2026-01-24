ايران الرائدة بين الدول الاسلامية في المنتجات العلمية للحوسبة السحابية والحدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت ان ايران استطاعت من خلال ذلك تثبيت دورها الريادي في تطوير العلم والتكنولوجيات الرقمية الحديثة.

وقال رئيس المؤسسة محمد مهدي علويان انه بناء على معطيات موقع الويب " Web of Science" فان ايران احرزت المركز الـ11 عالميا في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية والمركز 15 عالميا في مجال الحوسبة الحدية (حوسبة الحافة).

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية احرزت المركز الـ 16 عالميا في مجال تكنولوجيات التوابع دون سيرفرات والمركز الـ 21 في تكنولوجيا البنية التحتية كخدمة IaaS والمركز الـ 23 في تكنولوجيا المنصة كخدمة PaaS والمركز الـ 31 عالميا في تكنولوجيا البرمجيات كخدمة SaaS.

وتابع ان الجمهورية الاسلامية الايرانية احتلت المركز الاول بين الدول الاسلامية المتقدمة في مجال تكنولوجيا البنية التحتية كخدمة IaaS والتوابع من دون سيرفرات وتكنولوجيا الحوسبة الحدية متعددة الوصول (MEC).