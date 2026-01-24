  1. إيران
  2. العلوم
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٩:٥٧ م

ايران الرائدة بين الدول الاسلامية في المنتجات العلمية للحوسبة السحابية والحدية

ايران الرائدة بين الدول الاسلامية في المنتجات العلمية للحوسبة السحابية والحدية

اعلنت مؤسسة الاستشهاد المرجعي ورصد العلم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي (ISC) ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نجحت في مجال الانتاج العلمي لتكنولوجيات الحوسبة السحابية والحدية احتلال موقع مميز بين الدول الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت ان ايران استطاعت من خلال ذلك تثبيت دورها الريادي في تطوير العلم والتكنولوجيات الرقمية الحديثة.

وقال رئيس المؤسسة محمد مهدي علويان انه بناء على معطيات موقع الويب " Web of Science" فان ايران احرزت المركز الـ11 عالميا في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية والمركز 15 عالميا في مجال الحوسبة الحدية (حوسبة الحافة).

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية احرزت المركز الـ 16 عالميا في مجال تكنولوجيات التوابع دون سيرفرات والمركز الـ 21 في تكنولوجيا البنية التحتية كخدمة IaaS والمركز الـ 23 في تكنولوجيا المنصة كخدمة PaaS والمركز الـ 31 عالميا في تكنولوجيا البرمجيات كخدمة SaaS.

وتابع ان الجمهورية الاسلامية الايرانية احتلت المركز الاول بين الدول الاسلامية المتقدمة في مجال تكنولوجيا البنية التحتية كخدمة IaaS والتوابع من دون سيرفرات وتكنولوجيا الحوسبة الحدية متعددة الوصول (MEC).

رمز الخبر 1967692

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات