9 ميداليات ملونة للاعبي التايكوندو الإيرانيين في بطولة كأس الأندية الآسيوية

وأادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس الأندية الاسیویة للتايكوندو، انطلقت اليوم في مدينة ووشي الصينية، بمشاركة 149 لاعباً ولاعبة تايكوندو من مختلف دول آسيا.

وفي اليوم الأول أقيمت منافسات أوزان 46-، 49-، 53- و 57- كغم للسيدات ومنافسات أوزان 74-، 80-، 87- و 87+ كغم للرجال وحصل ممثلو إيران، على 9 ميداليات ملونة.

وحصلت سوکند شيري ومحمد حسين يزداني وأمیرسينا بختياري على 3 ميداليات ذهبية، وحصل أمير رضا صادقيان وسعيد نصيري على ميداليتين فضيتين وحصل علي خوش روش وأمير محمد رحمانيراد وناهید كياني ومبينا نعمت زاده على 4 ميداليات برونزية.

وتستمر المنافسات غدا الأربعاء في أوزان أخرى.

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