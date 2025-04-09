رياضية ايرانية تحرز ذهبية كأس العالم في الووشو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت النسخة العاشرة من بطولة كأس العالم للساندا في مدينة جيانغ يين بالصين في 7 من شهر أبريل. واليوم الأربعاء خاضت "شهربانو منصوريان"، تحت إشراف المدربة "الهة منصوريان"، مباراة حاسمة ضد ريمل خليف، منافستها التونسية، حيث تمكنت من التفوق عليها بنقاط فنية، لتظفر بالميدالية الذهبية وتحقق لقب البطولة.

وفي سياق المنافسات، يستعد كل من معین تقوي وسهيلا منصوريان، ممثلى إيران الآخرين، لمواجهة منافسيهما في سعيهم للحصول على ميداليات. كما حققت "صديقة دريايي" الميدالية الذهبية يوم أمس.

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