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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٧ ص

رياضية ايرانية تحرز ذهبية كأس العالم في الووشو

رياضية ايرانية تحرز ذهبية كأس العالم في الووشو

تمكنت ممثلة إيران في وزن 75 كيلوغرامًا، شهربانو منصوريان، من تحقيق الميدالية الذهبية في كأس العالم للساندا بعد انتصارها على منافستها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت النسخة العاشرة من بطولة كأس العالم للساندا في مدينة جيانغ يين بالصين في 7 من شهر أبريل. واليوم الأربعاء خاضت "شهربانو منصوريان"، تحت إشراف المدربة "الهة منصوريان"، مباراة حاسمة ضد ريمل خليف، منافستها التونسية، حيث تمكنت من التفوق عليها بنقاط فنية، لتظفر بالميدالية الذهبية وتحقق لقب البطولة.

وفي سياق المنافسات، يستعد كل من معین تقوي وسهيلا منصوريان، ممثلى إيران الآخرين، لمواجهة منافسيهما في سعيهم للحصول على ميداليات. كما حققت "صديقة دريايي" الميدالية الذهبية يوم أمس.

/انتهى/

رمز الخبر 1956417
یاسر المصری

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