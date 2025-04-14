ذهبيتان وبرونزية واحدة لممثلي إيران في نادي الشرق الأوسط لسباق قوارب التنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت بطولة الشرق الأوسط العالمية لسباق قوارب التنين للأندية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، يومي 12 و13 أبريل. ويمثل إيران في هذه المسابقات نادي "أمبرا" في قسم السيدات ونادي "كاسبيان" في قسم الرجال.

سارة أحمدي هي المدربة والمشرفة، وأكرم آتشي، ونسترن كريم نجاد، ومنيرة فريدي، وسعيدة ساقي، ومرضية علي بور، ومتينه بانكو، وزهرة تاج سنجراني، ونرجس حسن زاده، وبهار غلامي، ومعصومة قارلوجي، وأكرم شباني، ومينا محمديان، وروشنك محمديان هن أعضاء في نادي أمبرا النسائي.

كما شارك نادي كاسبيان في فئة الرجال في المنافسة بتشكيلية سيد محمد ساداتي، رئيس الرياضي، علي علي بور، المدرب مجتبى غلام، المدرب هادي درياني نجاد، روح الله صالحيان، محسن صالحيان، مهدي يزداني، علي رضا رفيعي، رضا نزاربوريان، فربود كياني، علي كياني، أمير حسين قاليباف، ومدير النادي شيفا. فرهادي.

وفي اليوم الأخير من المسابقة، أقيم سباق 500 متر، حيث حصل فريق أمبرا في البداية على المركز الثاني في الجولة التمهيدية لسباق 500 متر للسيدات، وحصل الفريق على المركز الثالث في نصف النهائي وتقدم إلى النهائي. واحتلت ممثلة السيدات الإيرانية المركز الخامس في النهائي بزمن قدره 2:39.11.

وفي المقابل، حصل فريق كاسبيان على المركز الأول في سباق 500 متر للرجال في الجولة التمهيدية. ثم في الدور نصف النهائي حقق المركز الأول بزمن قدره 2:14.33 دقيقة، وأخيراً في النهائي حقق المركز الأول بزمن قدره 2:09.20 دقيقة، وحصل على الميدالية الذهبية.

ذهبت الميداليات الذهبية والبرونزية في سباق 200 متر أمس إلى الرجال والسيدات الإيرانيين، وفي المجمل أنهى ممثلو إيران أعمالهم في المنافسة بعد الفوز بـ 3 ميداليات.

/انتهى/