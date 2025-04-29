سنائي : اكبر المشاريع الاقليمية تتطلب المزيد من التركيز الجاد والعاجل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ر مسشار الرئيس الايراني للشؤون السياسية مهدي سنائي كتب على صفحته في اكس؛ مستعرضا الانجازات المترتبة على زيارة الرئيس بزشكيان امس الاثنين الى باكو.

وقال، ان زيارة الرئيس الإيراني الى اذربيجان، حققت انجازات هامة بما في ذلك ارساء الثقة المتبادلة سياسيا، والاتفاق حول اعداد وثيقة شاملة للتعاون الثنائي، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وعقد اجتماع مع المئات من تجار البلدين، مما جسد الدبلوماسية العامة لدى الدكتور بزشكيان.

وختم سنائي تدوينته بالقول: ان زيادة التبادل التجاري، والتسريع في وتيرة المشاريع الاقتصادية على الحدود المشتركة، فضلا ثلاثة من اكبر المشاريع الاقليمية التي تتضمن مصالح كبرى لايران، وبما يشمل اكمال مشروع ممر الشمال – جنوب، وتحويل ايران الى قطب لتصدير الغاز الروسي عبر انبوب اذربيجان، وربط الكهرباء بين الدول الثلاث، كل ذلك يتطلب المزيد من التركيز الجاد والعاجل.

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