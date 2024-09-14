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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٤٥ م

سنائي: خطاب الرئيس بزشكيان هو التقارب والوحدة مع دول الجوار والمنطقة

سنائي: خطاب الرئيس بزشكيان هو التقارب والوحدة مع دول الجوار والمنطقة

اعتبر مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية "مهدي سنائي"، ان الرئيس بزشكيان، فضلا عن تركيزه على الوفاق الوطني، اكد خلال الاخيرة زيارته للعراق، على التعاون مع دول الجوار والمنطقة؛ وفقا لاسس التقارب والوحدة وتيسير التبادلات بين الشعبين الايراني والعراقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تدوينات نشرها سنائي عبر الفضاء الافتراضي اليوم، حيث استعرض منجزات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان للعراق.

واضاف : ان زيارة الرئيس بزشكيان الى العراق التي استغرقت يومين ونصف اليوم، صاحبتها اجندات عديدة؛ مبينا ان طائرة الرئيس حطّت في 5 مدن عراقية، وذلك في سابقة حملت رسالة الصداقة بين البلدين.

واضاف، انه "تم في هذه الزيارة التوقيع على 14 وثيقة للتعاون بين طهران وبغدد، فضلا عن تهيئة ظروف التوصل الى اتفاق ستراتيجي، والتسريع في وتائر تنفيذ الاتفاق الامني ومشاريع اقتصادية مشتركة".

/انتهى/

رمز الخبر 1948497

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