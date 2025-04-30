زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية إلى محافظة زنجان 

أفادت وكالة مهر للأنباء، شدد على أهمية تعزيز الثقافة السيبرانية بين موظفي المؤسسات، داعياً مديري المؤسسات إلى حضور جلسات الأمن السيبراني شخصياً وإنشاء هيكل مناسب لتأمين الفضاء الرقمي في مؤسساتهم. وحذر ممثل الحكومة في المحافظة من التهديدات السيبرانية، مشيراً إلى أن البلاد حالياً في خضم حرب سيبرانية شاملة، وأن تجاهل هذه التهديدات قد يؤدي إلى أضرار تفوق تلك الناتجة عن النزاعات الجسدية.

وأشار محافظ زنجان إلى ضرورة المراقبة المستمرة للتهديدات السيبرانية والتخطيط الدقيق للتدريبات المتخصصة في هذا المجال، مؤكداً على أن مركز الإدارة الاستراتيجية للأمن السيبراني في المحافظة يجب أن يغير استراتيجيته من الدفاع البحت إلى نهج وقائي وهجومي.

وأكد صادقي على أهمية التعاون المستمر بين مركز الإدارة الاستراتيجية للأمن السيبراني والمراكز الإقليمية، حيث يمكن أن يعمل هذا الهيكل الجديد كحلقة وصل بين المستويات الوطنية والإقليمية، مما يسهل الاستجابة للهجمات السيبرانية والتنبؤ بها والوقاية منها بشكل أكثر فعالية.

وفي سياق آخر، أشار صادقي إلى اقتراب الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الجمهورية الشهيد ورفاقه، مؤكداً على أهمية تنظيم برامج خاصة في هذه المناسبة. كما أشار إلى زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة إلى محافظة زنجان، مطالباً المؤسسات بتقديم أولوياتها ومشاريعها غير المكتملة بدقة وواقعية إلى المسؤولين.

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