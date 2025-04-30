إيران وزيمبابوي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التجاري على هامش معرض ايران اكسبو 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث كوروش خسروي للصحفيين صباح الأربعاء على هامش معرض إكسبو 2025، في إشارة إلى استضافة محافظة أصفهان ما يقرب من 500 مسؤول ورجل أعمال من الدول الأفريقية يومي 30 و31 ابريل. وقال: "قبل هذه الرحلة، وعلى هامش معرض إيران إكسبو السابع في طهران، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون التجاري بين أصفهان وزيمبابوي في الجناح التابع لمحافظة أصفهان".

وقال مساعد محافظ أصفهان للشؤون الاقتصادية: في لقاء عقد مع رئيس غرفة التجارة في زيمبابوي، تم اقتراح تحديد النقاط التجارية المشتركة بين أصفهان وذلك البلد ودراسة مجالات الصادرات التجارية إلى زيمبابوي.

وتابع: "خلال المفاوضات مع رئيس غرفة التجارة في زيمبابوي، تمت مناقشة واستعراض أهم مجالات التعاون في مجالات التصدير والاستيراد وتنمية العلاقات التجارية وإبرام العقود المشتركة".

وأضاف خسروي: إن مذكرة التفاهم هذه يمكن أن تكون خطوة فعالة نحو توسيع التفاعلات التجارية والاقتصادية بين محافظة أصفهان وزيمبابوي والاستفادة من القدرات المشتركة.

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