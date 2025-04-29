زيمبابوي تدعو إيران للمشاركة في انشاء مصنع لتصنيع الجرارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اجتماعا مشتركا لوفود التعاون بين إيران وزيمبابوي عقد في طهران بحضور أحمد ميدري وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية الإيراني وکنستانتینو كیونكا، نائب رئيس زيمبابوي.

وفي اللقاء أكد أحمد ميدري على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات مع زيمبابوي، وقال: "إن الحكومة الإيرانية، وفقا لتأكيد الرئيس، لديها إرادة جادة لتوسيع العلاقات مع الدول الأفريقية، وخاصة زيمبابوي". ويمكن أن تشمل هذه التعاونات مجالات مثل الصحة والصناعة والتعدين.

وأكد وزير التعاونيات والعمل والرفاهية الاجتماعية: أن هدف الحكومة الرابعة عشرة هو زيادة حجم التجارة بين إيران والقارة الأفريقية من 800 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار.

كما أعرب نائب الرئيس الزيمبابوي كنستانتينو كيونكا عن رغبة بلاده في تطوير التعاون الاقتصادي خاصة في قطاعي الصحة والصناعة، قائلا: "جودة الأدوية الإيرانية عالية وزيمبابوي ترحب باستيراد هذه المنتجات".

ودعا أيضا إلى تعاون إيران في إنشاء مصنع لتصنيع الجرارات في بلاده.

وفي ختام اللقاء، وبعد تبادل وجهات النظر بين أعضاء الوفدين، أكد الطرفان على توسيع التعاون الثنائي وزارا مختلف أقسام شركة داروبخش.

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