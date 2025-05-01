تحذير إيراني من عواقب التصرفات المتناقضة والمواقف الاستفزازية الأمريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أشخاص حقيقيين واعتباريين في إيران ودول أخرى، بحجة التعاون مع إيران في مجالات اقتصادية وتجارية متعددة.

وأشار بقائي إلى استمرار السياسات العدائية وغير القانونية واللاإنسانية التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، واعتبر أن هذه العقوبات الظالمة تمثل انتهاكاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الأساسية، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان. وأوضح أن العقوبات التي تم الإعلان عنها في الأيام القليلة الماضية، تحت ذرائع مختلفة ضد الأفراد والشركات الإيرانية وغير الإيرانية، تعكس إصرار صانعي السياسة الأمريكية على خرق القانون وانتهاك حقوق ومصالح الدول الأخرى، فضلاً عن محاولاتهم لتعطيل العلاقات الودية والقانونية بين الدول النامية من خلال الإرهاب الاقتصادي.

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه العقوبات، التي تم تصميمها في إطار سياسة الضغط الأقصى الفاشلة والمجرمة ضد الشعب الإيراني، بأنها دليل واضح آخر على التناقض في توجهات صانعي القرار الأمريكيين وافتقارهم إلى النية الحسنة والجدية في تعزيز مسار الدبلوماسية. وأكد أن مسؤولية العواقب والآثار السلبية الناتجة عن التصرفات المتناقضة والبيانات الاستفزازية للمسؤولين الأمريكيين تجاه إيران تقع على عاتق الجانب الأمريكي.

وذكر بقائي التاريخ الطويل للعداء الأمريكي تجاه الشعب الإيراني، بما في ذلك من خلال العقوبات الاقتصادية وتعطيل مسار التنمية والتقدم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي في إيران، مما أدى إلى عدم الثقة والشك العميق لدى الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة. وأكد على عزم الشعب الإيراني على الصمود في وجه سياسة الترهيب والضغط الأمريكية، واستخدام جميع الأدوات لمواصلة مسيرة الازدهار المشرّف لإيران.

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