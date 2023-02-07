رئيس الجمهورية: العلاقات بين إيران وزيمبابوي كانت دائما ودية ونحو التطور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفير زيمبابوي الجديد "برايت كوبمبا" في طهران، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وصف العلاقات بين البلدين بالودية، مضیفا: ان هذه العلاقات تطورت بعد انتصار الثورة الإسلامية وهناك العديد من القدرات التي يمكن استخدامها لتحسين وتوسيع هذه العلاقات والتعاون الثنائي.

وأشار رئيسي إلى تبادل الوفود الدبلوماسية العديدة بين البلدين وتوقيع وثائق تعاون مختلفة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مضيفا: "ان متابعة تنفيذ هذه الوثائق يمكن أن تكون من أولويات عمل سفير زيمبابوي الجديد في طهران".

وبدوره أعرب "برايت كوبمبا"، عن تعاطفه مع الشعب الايراني في حادثة الزلزال التي وقعت في مدينة خوي شمال غربي ايران، وأشاد بالتقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغم العقوبات الواسعة ضدها، قائلا: "ساحاول خلال مهمتي في طهران ان اوفر فرصًا ومجالات جديدة للتعاون بين البلدين بالإضافة إلى الاستخدام هذه التطورات".

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