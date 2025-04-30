إيران والعراق يوقعان أربع وثائق تعاون مشترك في قطاع النفط والغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن باكنجاد اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الحكومة للصحفيين: "خلال زيارة قمت بها إلى العراق قبل أسبوعين بدعوة من وزير النفط العراقي، تم توقيع أربع وثائق تعاون".

وأوضح: "اثنتان من هذه الوثائق تكون في شكل مخططات للتعاون، بما في ذلك التنفيذ والمشاركة فيما يتعلق بجمع الغازات المصاحبة في محافظة ميسان وبالقرب من الحدود، والتي لم يكن من الممكن إطلاقها بسبب نقص المواد الخام"، مضيفا: "إن شاء الله إذا تم تنفيذ هذا المشروع سيكون من الممكن إطلاقه".

وتابع وزير النفط: "هناك أيضا موضوع آخر يتعلق بالعمل المشترك بشأن عمليات الاستكشاف البحري في المناطق المشتركة في المياه الإقليمية العراقية والدراسات المتعلقة بتطوير حقل خرمشهر المشترك مع حقل سندباد في العراق، وتم التوقيع على وثائق بهذا الشأن".

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